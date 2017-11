Wüstenrot baut erstmals in Berlin

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH intensiviert ihre Suche nach Grundstücken in den Top Seven und ist dabei aktuell in Berlin fündig geworden: In Friedrichshain sicherten sich die Ludwigsburger an der Gürtelstraße ein 1.500 m² großes Areal. Für 30 Millionen Euro sollen dortselbst 176 Mikro-Apartments und eine Gewerbefläche realisiert werden.

.

Das Hauptstadt-Engagement hat Premierencharakter für die WHS, Tochtergesellschaft des Vorsorge-Unternehmens Wüstenrot & Württembergische. Geschäftsführer Alexander Heinzmann zeigt sich denn auch sichtlich zufrieden mit dem neuen Standort, den Wüstenrot Haus- und Städtebau von der B.A.R.I. Unternehmensgruppe erworben hat. Bereits im kommenden Frühjahr soll mit dem Bau der 176 Mikro-Apartments und der Gewerbeeinheit begonnen werden. „Wir rechnen damit, die Wohnungen Mitte 2020 schlüsselfertig übergeben zu können.“ Nach eigenen Angaben ist Wüstenrot Haus- und Städtebau aktuell in Projekte mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro involviert und betreut als Projektmanager für Dritte ein ähnlich großes Volumen. Den Berliner Deal hat die Stuttgarter Lutz Finanz Immobilienverwaltung GmbH betreut.