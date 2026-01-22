Würzburg: BayernHeim feiert Projektabschluss

Erstes Projekt der BayernHeim GmbH in Unterfranken erfolgreich abgeschlossen: In nur zweieinhalb Jahren sind im Würzburger Stadtteil Hubland 87 neue Wohnungen entstanden, 78 davon gefördert. Zur Schlüsselübergabe würdigte Bauminister Christian Bernreiter das Projekt als beispielhaft für schnellen und dauerhaft bezahlbaren Wohnungsbau im Freistaat

.

In weniger als zweieinhalb Jahren vom Spatenstich zur Schlüsselübergabe: Die BayernHeim GmbH hat ihr erstes Projekt in Unterfranken in Rekordzeit abgeschlossen. Bayerns Bauminister Christian Bernreiter freut sich bei der Schlüsselübergabe auch über die lange Belegungsbindung von 55 Jahren: „Die Wohnungen der BayernHeim hier in Würzburg wurden nicht nur in Rekordzeit gebaut, sie bleiben auch langfristig bezahlbar. Wir haben das Projekt als Freistaat mit mehr als 22 Millionen Euro aus der Wohnraumförderung unterstützt. Dieses Engagement setzen wir kraftvoll fort: Im Doppelhaushalt 2026/27 sind insgesamt 3,6 Milliarden Euro für die Wohnraumförderung vorgesehen!“



Im neuen Stadtteil Hubland entsteht auf einem ehemaligen Kasernenareal mit früherer Flugzeuglandebahn ein neues Quartier für rund 5.000 Menschen – mit Wohnraum, Arbeitsplätzen, sozialer Infrastruktur und einer Erweiterung der Universität Würzburg. Unterstützung kommt unter anderem aus der Städtebauförderung des Freistaats. Die nun fertiggestellte Wohnanlage der BayernHeim im Quartier V „Am Gerbrunner Tor“ besteht aus drei viergeschossigen Gebäuden mit Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen. Diese bieten Wohnraum für Singles, Paare und Familien mit Kindern. Alle Wohnungen sind barrierefrei und haben einen Balkon oder eine Terrasse. Zusätzlich gibt es zwei Spielplätze und Flächen, auf denen die Bewohnerinnen und Bewohner Hochbeete anlegen können.



Das Projekt berücksichtigt außerdem moderne Mobilitätsbedarfe: Neben den 45 Tiefgaragenstellplätzen für Autos gibt es zusätzliche Räume für Fahrradabstellplätze, Lastenräder und Anhänger. Außerdem wurden Lademöglichkeiten für E-Bikes geschaffen. Das Gebäude selbst verfügt über eine begrünte Fassade. Den durch die Photovoltaikanlagen auf dem Dach erzeugten Strom können die Mieter über ein Kooperationsmodell nutzen.



„Mit diesem Projekt ist die BayernHeim – und damit auch die Baunova Bayern – endgültig in Unterfranken angekommen“, sagt Kristina Frank, Geschäftsführerin der Baunova Bayern GmbH. „Am Hubland schaffen wir nicht nur 87 neue Wohnungen, sondern ein echtes Zuhause für die Menschen in Würzburg. Wo früher Kasernenflächen waren, entsteht heute ein lebendiges Quartier. Bezahlbar, barrierefrei und mit Raum für Nachbarschaft – so stellen wir uns staatlichen Wohnungsbau vor.“



Die BayernHeim GmbH ist seit dem 6. März 2025 gemeinsam mit den beiden anderen staatlichen Wohnungsbaugesellschaften Stadibau GmbH und Siedlungswerk Nürnberg GmbH unter dem Dach der neuen Holding Baunova Bayern GmbH vereint. Damit werden Kompetenzen gebündelt, bestehende Strukturen strategisch noch besser ausgerichtet und Synergien genutzt. Die Baunova Bayern GmbH hat mit ihren drei Tochtergesellschaften derzeit insgesamt rund 19.500 Wohnungen im Bestand, rund 5.300 Wohnungen sind im Bau.