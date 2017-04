Württembergische steigert Immobilienquote durch Ankäufe in NRW

Die Württembergische Lebensversicherung steigert angesichts der Niedrigzinsphase ihre Immobilienquote und kauft weitere Objekte an. In Bonn erwarb der institutionelle Investor ein Motel One Hotel, in Köln zählt nun ein Studentenwohnheim zum Portfolio des Versicherungsunternehmens. Beide Objekte wurden im Rahmen eines Forward Deals erworben und befinden sich noch in der Bauphase. Die Immobiienquote der Württembergischen Lebensversicherung AG, der größten Kapitalsammelstelle im Wüstenrot & Württembergische-Konzern, liegt derzeit bei knapp über 7 Prozent und damit am unteren Ende des strategischen Zielbandes von 7 bis 10 Prozent. Neben dem Ankauf neuer Investments habe das Versicherungsunternehmen den Boom der vergangenen drei Jahre aber auch ausgenutzt, um Gewinne aus Verkäufen mitzunehmen, teilte das Unternehmen auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Bonn Grund trennt sich von Motel One in Bonn

Das im Bau befindliche Motel One Hotel in Bonn, gelegen an der Berliner Freiheit 35/36a, ist von der Bonn Grund GmbH & Co KG, einem Unternehmen der Hirmer Unternehmensgruppe, jetzt an die Württembergische Lebensversicherung AG verkauft worden. Der Baubeginn war im Januar, die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2018 geplant. Colliers International war bei der Transaktion beratend tätig. Das Motel One Hotel wird bei Fertigstellung über 218 Zimmer auf rund 9.000 m² BGF verfügen [Bonn: Hirmer plant Hotelbau an der Berliner Freiheit].





Künftiges Motel One in Bonn an der Berliner Freiheit 35/36a



GBI errichtet Wohnraum für 218 Studierende in Köln

Als zweite Immobilie sicherte sich die Württembergische aktuell das im Kölner Stadtteil Raderberg entstehende Smartments Student-Gebäude mit 207 Apartments für 218 Studierende vom Projektentwickler GBI AG. Der Vertrag ist bereits beurkundet, die Baugenehmigung durch die Stadt Köln wurde vergangene Woche erteilt. Das Grundstück liegt im Stadtentwicklungsgebiet Südliche Innenstadt nahe dem Großmarkt und in verkehrsgünstiger Lage zur Universität, an der Ecke Marktstraße Bonner Straße. Zu der achtstöckigen Wohnanlage gehören neben den 207 Apartments auf ca. 6.900 m² Bruttogeschossfläche auch Stellplätze für 41 Autos und 208 Fahrräder sowie ein Gemeinschaftsraum.





Smartments-Gebäude an der Ecke Marktstraße 10/ Bonner Straße in Köln



Die 198 Ein-Zimmer-Apartments im neuen Kölner Smartments Student werden im Schnitt 19 m² groß. Hinzu kommen sieben Apartments für Zweier-Wohngemeinschaften sowie zwei Dreier-WGs. Sieben der insgesamt 218 Wohnplätze sind barrierefrei. Alle Zimmer sind vollmöbliert, mit Bad, Kitchenette und moderner Technik (Schließkarte, High-Speed-Internet, TV-Anschluss) ausgestattet. Die Immobilie im Stadtteil Raderberg ist bereits das zweite Smartments Student in Köln. Auch in diesem Fall setzt die GBI AG das Bauvorhaben gemeinsam mit ihrem Hamburger Beteiligungsunternehmen, der Nord Project Immobilien, um. Das erste Kölner Smartments Student befindet sich am Höninger Weg, umfasst Platz für 191 Studierende und wurde im Oktober 2014 eröffnet.



Auch für die Württembergische Lebensversicherung ist das Kölner Studentenapartmenthaus nicht das erste Objekt dieser Assetklasse im Portfolio. Bereits im vergangenen Jahr wurde das in Wien gelegene Smartments-Haus mit 162 Serviced Apartments gekauft. Dort werden ab Ende 2017 Geschäftsreisende und weitere Gäste wohnen, die für einen Zeitraum von mindestens einer Woche bis zu maximal sechs Monaten ein Quartier in der österreichischen Hauptstadt suchen [Württembergische setzt auf Mikro-Apartments]. Die Württembergische sieht das Nischensegment der Mikro-Apartments also offenbar als attraktives Investment. „Studentisches Wohnen bietet als Assetklasse aufgrund ihrer Besonderheiten, wie beispielsweise der geringen Konjunkturanfälligkeit und der nachhhaltig hohen Nachfrage, ein attraktives Risiko-Rendite-Profil“, erläutert Klaus Betz, Leiter Immobilien der Württembergische Lebensversicherung AG, damals. Da insbesondere Universitätsstädte stark nachgefragt sind und diese Nachfrage auf ein sehr geringes qualifiziertes Angebot trifft, sieht die Württembergische hier weitere Wachstumschancen.