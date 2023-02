Württembergische mietet neuen Standort in Köln

Die Württembergische Versicherung AG mietet 3.000 m² Bürofläche auf der Aachener Straße 186 zu Mitte 2023 an. Im Anmietungsprozess wurde sie von Colliers International beraten. Larbig & Mortag Immobilien GmbH war beratend als Leadmakler für den Eigentümer, einen Fonds der BVT Unternehmensgruppe tätig.

.

Damit konnte das Gebäude Ende 2022 voll vermietet werden, bevor der ehemalige Mietvertrag mit dem Gesamtmieter Swiss Life auslief. Neben der Württembergischen wird auch die Peach Property Group das Gebäude beziehen [wir berichteten]. Die Mietflächen werden für die Mieter nach deren Wünschen umgebaut. Das Gebäude an der Aachener Straße, Ecke Innere Kanalstraße liegt in einer sehr gut sichtbaren Innenstadtlage. Dies nutzen die Mieter schon seit Jahrzehnten. Bekannt ist das Gebäude im Stadtbild in der Vergangenheit bereits durch die Nutzer Renault Bank oder Corpus Sireo geworden.