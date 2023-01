Wüest präsentiert vier neue Partner

Wüest Partner gibt die Ernennung von vier neuen Partnern aus den eigenen Reihen bekannt. Ab dem 1. Januar 2023 wurden Robert Weinert, Andreas Häni, Nico Müller und Vincent Clapasson in den Partner-Kreis aufgenommen.

.

Robert Weinert hat an der Universität St. Gallen (HSG) studiert und danach sowohl an der HSG als auch an der University of New South Wales in Sydney promoviert. Seit 2010 arbeitet er bei Wüest Partner, wo er seit mehreren Jahren das «Immo-Monitoring» verantwortet und Co-Leiter des Research-Teams ist. Er setzt einen immer stärkeren Fokus auf die internationalen Entwicklungen und Trends. „Der Schweizer Immobilienmarkt wird heutzutage stärker von globalen Interessen beeinflusst als je zuvor, was unter anderem auf die engere Vernetzung der internationalen Notenbanken zurückzuführen ist. Gleichzeitig möchten wir unseren Kunden noch mehr relevante Daten, Informationen und Insights als Entscheidungsgrundlagen auf internationaler Ebene bereitstellen können.“



Andreas Häni, Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS), hat an der ETH Zürich Architektur studiert und arbeitet seit 2014 bei Wüest Partner. Seine Schwerpunkte liegen in der Bewertung von Portfolios, Einzel- und Spezialliegenschaften, in der strategischen Beratung im Bereich Projektentwicklungen und Immobilienmanagement sowie in der Applikationsentwicklung. Er betont die Wichtigkeit von korrekt interpretierten Daten und Informationen bei der Entscheidungsfindung. „In einem sich stetig verändernden Umfeld ist es umso wichtiger, Entscheidungen auf richtig interpretierte Daten und Informationen abstützen zu können. Nicht zuletzt lassen sich dadurch Effizienzgewinne realisieren, wodurch der Fokus auf kreative Aspekte gelegt werden kann.“



Nico Müller berät in den Bereichen der Objekt- und Portfoliostrategien sowie Projektentwicklung, Baurecht und Marktregulierungen. Er ist akkreditierter Immobilienbewerter und spezialisiert auf Akquisitions-, Devestitions-, Finanzierungs- und Portfoliobewertungen. Nachdem er sein Architekturstudium an der ETH Zürich absolviert hatte, trat er 2015 bei Wüest Partner ein. Außerdem ist er Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS) sowie des Urban Land Institute (ULI). Besonders wichtig sind ihm die frühzeitige Entwicklung nachhaltiger Lösungswege. „Wir stehen vor großen Herausforderungen in unserer gebauten Umwelt: Fragen zu integraler Nachhaltigkeit, künftigen Mobilitäts- und Lebensmodellen sowie zur Bezahlbarkeit von Wohnraum stellen die größten Herausforderungen unserer Zeit dar, die wir jetzt aktiv lösen müssen.“



Vincent Clapasson, ein akkreditierter Immobilienbewerter und Absolvent des «Institut d'études Immobilières» in Genf, hat 2020 als Director bei Wüest Partner begonnen. Seit Januar 2022 leitet er das Büro in Genf. Er verfügt über Kompetenzen in den Bereichen Portfolio- und Einzelbewertung von Immobilien aller Art sowie von Projektentwicklung. Zudem erarbeitet er Immobilienstrategien und führt Machbarkeitsstudien durch. Besonders wichtig ist es ihm, Kunden mit einem breitem Leistungsangebot bei einer nachhaltigen Wertschöpfung zu unterstützen. „Mit einem multidisziplinären Team können wir die Akteure auf dem Immobilienmarkt auf allen Ebenen begleiten – von der Datenerhebung über die Bewertung bis hin zur gezielten Beratung hinsichtlich Nachhaltigkeitsfragen.“