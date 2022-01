Wüest Partner stärkt Standort München

Rüdiger Hornung, Leiter des Standorts München von Wüest Partner Deutschland, ist zum 1. Januar 2022 in den Kreis der Partnerschaft des Immobilienberatungsunternehmens aufgerückt. Neben ihm wurden aus dem Schweizer Management-Team Jacqueline Schweizer zur Partnerin und Christoph Axmann zum Partner ernannt.

.

Mit Rüdiger Hornung holt Wüest Partner einen ausgewiesenen Experten für Nachhaltigkeit und Immobilienbewertung in den Partnerkreis. Gerade die Verknüpfung der beiden Disziplinen ESG-Beurteilung und Immobilienbewertung zeichnet ihn aus. Vor seinem Einstieg bei Wüest Partner war Hornung sechs Jahre Geschäftsführer der Tüv Süd ImmoWert GmbH.



„ESG hat eine Schlüsselrolle in der strategischen Ausrichtung von Immobilienunternehmen eingenommen und schlägt sich zunehmend auf die Bewertung von Immobilienbeständen nieder. Es ist unsere Verantwortung als Berater, Nachhaltigkeitsaspekte in der Immobilienbewertung zu berücksichtigen“, so Hornung. „Die Basis sind fundierte Daten z.B. aus ESG-Ratings und Umsetzungsstrategien. Nur mit entsprechenden Informationen über den Sanierungsstand, die technischen Anlagen oder auch die Resilienz und Flexibilität des Objekts - um ein paar Beispiele zu nennen - lassen sich Aussagen über die Zukunftsfähigkeit von Gebäuden treffen und gezielt Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaresilienz ergreifen.“



Der 52-jährige Hornung gehört bereits seit 2018 zum Geschäftsführerkreis von Wüest Partner Deutschland. Gemeinsam mit seinem Team betreut er von München aus über 50 Kunden in Deutschland. Der Architekt und Immobilienökonom (EBS) ist seit 2014 Fellow der RICS.



Jacqueline Schweizer arbeitet seit 2012 bei Wüest Partner. Die Geografin ist unter anderem Spezialistin für die Modellierung und Analyse von räumlichen Fragestellungen.



Christoph Axmann ist Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS) und seit 2012 bei Wüest Partner tätig. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Bewertung von Portfolios, Einzel- und Spezialliegenschaften, in der strategischen Beratung im Immobilienmanagement sowie der Applikationsentwicklung im Bereich Bewertungsmethoden und Portfoliomanagement.