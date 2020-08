WTS Group siedelt sich im Münchner iCampus an

Die WTS Group AG wird ihr neues Headquarter im iCampus im Werksviertel in München beziehen. Die Beratungsgesellschaft für Steuerberatung und Financial Advisory hat 10.500 m² Bürofläche von der R&S Immobilienmanagement GmbH angemietet. „Wir haben uns für den iCampus entschieden, da uns das innovative Konzept und die hervorragende Lage des Werksviertel überzeugt haben“, begründet Fritz Esterer, Vorstandsvorsitzender der WTS Group AG, seine Entscheidung für den Umzug ins Werksviertel.

