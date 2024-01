WRV-Gruppe holt B&B Hotels in Nürnberger Nordostpark

Die WRV Unternehmensgruppe und B&B Hotels haben für eine rund 5.000 m² BGF große Teilfläche des Mixed-Use Projektes im Technologiepark Nordostpark einen Pachtvertrag unterzeichnet.

.

Die Liegenschaft Nordostpark 15, die aus 2 Baukörpern mit Büro- und Hotelnutzung besteht, soll spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2026 fertig gestellt werden. B&B Hotels hat die Fläche mit einem branchenüblichen Betreibervertrag angemietet und wird dort 106 Zimmer betreiben. Damit sichert sich die französische Hotelkette im Bereich Value for Money ein weiteres Standortziel im Rahmen ihrer internationalen Expansion. Der Vermieter, die WRV Unternehmensgruppe plant eine DGNB Gold-Zertifizierung für die Immobilie.



„Durch die Ansiedlung von B&B Hotels im Nordostpark Nürnberg ist es uns gemeinsam gelungen, den Standort weiter aufzuwerten und in schwierigen Zeiten einen Grundstein für eine erfolgreiche Entwicklung zu legen“, so Andreas Weishaupt, Geschäftsführender Gesellschafter der WRV-Gruppe.



Für die WRV Unternehmensgruppe war die K:22 Hotelberatung GmbH im Alleinauftrag sowie auf rechtlicher Seite die Sozietät BSKP Dr. Broll Schmitt Kaufmann & Partner beratend und vermittelnd tätig. Für den Mieter war die Anwaltskanzlei Trustberg tätig.