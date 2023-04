Wowobau startet Vertrieb bei München

Die Wowobau Wohnbau GmbH & Co. Ottendichl KG startet den Verkauf von 26 Wohneinheiten im Münchner Osten. Bei Haar am Ortsrand Ottendichls und in zweiter Reihe zur Straße gelegen entsteht ein Ensemble aus 14 Doppelhaushälften, einem 3-Spänner und einem Mehrfamilienhaus mit 9 Eigentumswohnungen und einer Tiefgarage. Der Baustart ist für Sommer 2023 geplant.

.

Alle Häuser verfügen über 5-6 Zimmer mit Wohnflächen zwischen ca. 153 und ca. 214 m² und einen Privatgarten. Die Häuser entstehen im Effizienzhaus 55 Standard mit Energieeffizienzklasse A+. Geheizt wird mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, die per selbst erzeugtem Strom der PV-Anlage auf dem eigenen Dach betrieben wird.



Ottendichl ist einer von fünf Ortsteilen der Gemeinde Haar im Münchner Osten vor den Toren der Großstadt mit zeitsparenden Verbindungen in alle Richtungen über den Bus direkt vor der Haustür (10-Min.-Takt), die nahen S-Bahn-Stationen in Haar bzw. Feldkirchen oder die schnell zu erreichenden Autobahnen A 94 und A 99.