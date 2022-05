Wowobau startet Verkauf von Stadtgarten 2 in München

Nach dem erfolgreichen Verkauf beinahe aller Wohneinheiten des ersten Bauabschnitts, hat Wowobau nun auch mit dem Verkauf für Stadtgarten 2 im Stadtteil Feldmoching begonnen. Seit September 2021 konnten sich Interessenten für den exklusiven Vorverkauf vormerken lassen, der im Frühjahr 2022 stattfand.

.

Dabei wurden bereits 45 % der 20 Wohnungen von Stadtgarten 2 reserviert und anschließend verbrieft. Die verbliebenen Wohnungen gehen nun in den offiziellen Verkauf.



Der 2. Bauabschnitt Stadtgarten 2 beherbergt im EG und 1. OG eine städtische Kindertageseinrichtung. Die 20 Wohnungen mit 1 bis 4 Zimmern und Wohnflächen zwischen ca. 23 m² und ca. 97 m² zeichnen sich durch moderne und gut durchdachte Grundrisse und eine gehobene Innenausstattung aus. Bei allen Wohnungen erweitert sich das Wohnen nach draußen auf eine Dachterrasse im 2.OG oder einen sonnigen Balkon mit Blick über das Quartier oder in den angrenzenden neuen Park.



Die Wohnungen sind stufenlos per Aufzug erreichbar und in der projekteigenen Tiefgarage mit Einzelstellplätzen schaffen wir die baulichen Voraussetzungen für E-Mobilität. Das neue ca. 8,4 ha große Quartier liegt nördlich der Herbergstraße, östlich der Hochmuttinger Straße und westlich der Paul-Preuß-Straße im 24. Stadtbezirk Feldmoching-Hasenbergl am nordwestlichen Stadtrand Münchens. Hier entstehen 2 städtische Kitas sowie ein Nahversorger / Café mit öffentlichem Vorplatz. Außerdem werden insgesamt ca. 20.700 m² öffentliche Grünflächen, sowie Bolz- und Spielplätze angelegt. Alle Geschäfte des täglichen Bedarfs befinden sich im nahen Umkreis. Die U- und S-Bahn-Station Feldmoching ist ca. 700 m vom Quartier entfernt und der Hauptbahnhof per U-Bahn in ca. 17 Minuten bzw. der Flughafen mit der S-Bahn in ca. 25 Minuten erreichbar. Sowohl zur A99 als auch zur A92 gelangen Autofahrer in wenigen Fahrminuten.



Wer seine Freizeit gerne draußen in der Natur verbringt hat in Feldmoching viele Auswahlmöglichkeiten: Die Dreiseenplatte mit Feldmochinger See, Fasaneriesee und Lerchenauer See lädt zum Baden ein. Die Naturschutzgebiete Panzerwiese und Schwarzhölzl sowie die Schlossanlage Schleißheim oder der Olympiapark sind in wenigen Minuten mit dem Fahrrad erreicht. Grund-, Mittel- und weiterführende Schulen sind im Umkreis von ca. 1 bis ca. 5 km vorhanden.