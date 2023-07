Worqs und Tink Tank vereinbaren Zusammenarbeit

Worqs Coworking und Tink Tank Coworking haben sich auf eine enge Kooperation verständigt. Damit wächst das Netzwerk, zu dem auch der Worqs-Kooperationspartner Work Inn gehört [wir berichteten], um zwei weitere Coworking Spaces.

.

Die Gruppe wächst damit auf 24 Standorte in 17 Städten an. Das Angebot erstreckt sich auf die Regionen Ruhrgebiet mit Aachen und Köln, Hannover, Berlin, Rhein-Main und Bayern. Weitere Standorte sind in der Planung. Die Anbieter wollen mit dem deutlich erweiterten Angebot zukünftig verstärkt Unternehmen ansprechen, die bei der Zusammenstellung regionaler und lokaler Teams nach flexiblen Büroflächen mit guter Ausstattung und Infrastruktur suchen.



„Viele mittelständische und große Unternehmen entdecken, dass sie viel besser aufgestellt sind, wenn ihre Mitarbeiter dezentral in Coworking Spaces arbeiten können. Durch unsere Kooperation können wir unsere Angebote erstmals auch im Rhein-Main-Gebiet anbieten und auf die große Nachfrage reagieren. Tink Tank Coworking hilft uns, in der Region Rhein/Main Fuß zu fassen“, erklärt Tobias Kollewe, CEO der Cowork AG, die als Unternehmen hinter der Marke Worqs steht. Beide Unternehmen sehen vor allem im Rhein-Main-Gebiet durch die Zusammenarbeit vielversprechende Wachstumschancen, da starre Bürokonzepte den Anforderungen der heutigen Arbeitswelt nicht mehr gerecht werden. „Wir bieten 100 % Flexibilität und Professionalität, gute Erreichbarkeit, wohnortnahe Standorte und einen agilen Team-Spirit an den Coworking-Standorten. Das kommt bei Firmen und jungen Gründern gut an. Durch die Kooperation mit WORQS können wir unser eigenes Angebot auf viele weitere Standorte ausbauen", erklärt Lone Aggersbjerg, Geschäftsführerin der Tink Tank GmbH & Tink Tank Spaces GmbH.



In ihrem Außenauftritt werden die beiden Marken Worqs Coworking und Tink Tank Coworking weiter bestehen bleiben. Auch die Standorte behalten ihre Eigenständigkeit. In vielen Bereichen wie Vermarktung, Kundenansprache und Verwaltung sowie Stabsstellen und Infrastruktur sollen Synergien und Skaleneffekte genutzt werden.



„Wir sehen auch nach der Corona-Pandemie einen wachsenden Bedarf an Coworking-Arbeitsplätzen in Deutschland. Der Bundesverband Coworking Spaces Deutschland e. V. (BVCS) zählte für das Jahr 2020 bereits über 1.200 solcher Einrichtungen. Gegenüber 2018 hat sich die Zahl damit vervierfacht“, fährt Kollewe fort. In der Zukunft sind nach seiner Ansicht flexible Konzepte mehr gefragt als je zuvor und die Mentalität einer großen Konzernzentrale mit Tausenden von Beschäftigten gehört der Vergangenheit an.