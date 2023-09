Worqs übernimmt Betrieb der Everyworks-Standorte

Der europaweite Wettbewerb ist entschieden: Der Coworking-Anbieter der Deutschen Bahn AG, Everyworks, lässt seine eigenen Standorte in Deutschland zukünftig vom Coworking-Spaces-Betreiber Worqs Coworking managen. Die entsprechende Vereinbarung ist unterzeichnet. Der Übergang erfolgt sukzessive.

Everyworks ist ein deutschlandweites Coworking-Angebot an Bahnhöfen der Deutschen Bahn AG. Das Angebot richtet sich insbesondere an Geschäftsreisende, die Wartezeiten effizient nutzen möchten sowie an diejenigen, die einen flexiblen und zentralen Arbeitsplatz ohne Abo und Mitgliedschaft deutschlandweit nutzen möchten. Derzeit gibt es Standorte in Berlin (50 Arbeitsplätze), Mannheim (18) und Hannover (10) sowie Kooperationsstandorte in Frankfurt (8), Hamburg (9), Karlsruhe (10), Nürnberg (10) und Erfurt (9). Everyworks wurde im August 2020 gegründet und hat seitdem sein Netzwerk an deutschlandweiten Standorten kontinuierlich erweitert.



„Für uns ist die Zusammenarbeit mit Everyworks ein weiterer Schritt auf dem Weg zum führenden Anbieter für Coworking Spaces in Deutschland. Wir wollen in den kommenden Monaten fünf weitere Spaces eröffnen, da der Bedarf an flexiblen Arbeitsplätzen und Büros weiter steigert. Das besonders flexible Konzept von Everyworks ermöglicht uns eine Erweiterung des bisherigen Angebotes“, erklärt Tobias Kollewe, Vorstand der Aachener Cowork AG, die Spaces unter den Marken Worqs und Gesoworx betreibt.



„Everyworks will auch in der Zukunft wachsen. Das Konzept soll auf weiteren Bahnhöfen ausgerollt werden und noch mehr mobil arbeitende Menschen erreichen,“ erklärt Michael Eckenweber, Leiter Smart City I DB. „Die Zusammenarbeit unterstützt uns dabei: Wir bündeln die Verantwortlichkeit für den reibungslosen Betrieb an einer Stelle und können hier die Abläufe weiter optimieren."