Worqs Coworking eröffnet im Rahmen des Projektes „Coworking im Göltzschtal“ die ersten beiden Niederlassungen in Sachsen. Mit den zwei neuen Standorten in Falkenstein und in Auerbach im Voigtland baut der Coworking-Anbieter sein Netzwerk auf 15 Städte aus und betreibt nun über 20 Coworking Spaces.

[…]