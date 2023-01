Worms: Klassikprojekt erhält Baugenehmigung für Matadero

Die Baugenehmigung für den Umbau des Alten Schlachthofes in Worms ist erteilt. Damit ist die Bahn frei für den Start der Bauarbeiten. Entstehen wird in dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude-Ensemble das Matadero, eine moderne Erlebniswelt für Lifestyle, Genuss und Veranstaltungen mit Restaurants, Manufakturen, Handel und Eventflächen.

„Nun kann es losgehen, der Ball liegt jetzt bei uns. Wir werden Vollgas geben, um unsere Vision Realität werden zu lassen“, erklärt Marc Baumüller, Geschäftsführer Alter Schlachthof GmbH & Co. KG. „Das Matadero wird eine trendige Location für Freunde, Familien und Unternehmen mit dem besonderen Charme der historischen Industriearchitektur.“ Etliche Vorarbeiten sind bereits erfolgt, mit dem Rohbau soll es auf dem 13.000 m² großen Areal bei entsprechender Witterung im Frühjahr losgehen.



„Das Matadero ist ein wichtiges Projekt für Worms mit einer Strahlkraft in die ganze Region“, so Timo Horst, Stadtentwicklungsdezernent Worms. „Das Areal hat lange Zeit brach gelegen. Umso mehr freuen wir uns, dass es nun wieder zum Leben erweckt wird. Wir arbeiten eng mit dem Investor und Projektverantwortlichen Marc Baumüller zusammen und unterstützen ihn. Beispielsweise haben wir uns bei den Landesbehörden dafür eingesetzt, das Baugenehmigungsverfahren zu beschleunigen, das sich aufgrund der Größe des Projekts sehr komplex gestaltet hat.“



Getreu dem Motto „Heimat für Geschmack“ entsteht mit dem Matadero ein Ort, an dem sich Manufakturen und kleine traditionelle Handwerksunternehmen aus der Region, die besonderes Augenmerk auf Qualität und Nachhaltigkeit legen, präsentieren können. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Gastronomie, für die mehrere stilvolle Restaurants und gastronomische Betriebe mit einem abwechslungsreichen kulinarischen Angebot vorgesehen sind.



Im Eventbereich wird cooler Lifestyle kombiniert mit dem Industriecharme vergangener Zeiten für eine einzigartige Atmosphäre sorgen. Geben wird es eine 420 m² große Veranstaltungsfläche mit einer Kapazität von bis zu 400 Gästen sowie die außergewöhnliche, lichtdurchflutete Kathedrale mit einer Größe von 140 m². Hinzu kommen drei Seminarräume. Damit wird das Matadero vielfältige Möglichkeiten für Veranstaltungen bieten – ob für Hochzeiten, Geburtstage, Tagungen, Seminare, Ausstellungen oder Galaabende.



Der Alte Schlachthof wurde von Stadtbaumeister Georg Metzler geplant und auf einem Areal südlich der Rheinbrücke errichtet. Die Einweihung fand 1912 statt. In den vergangenen Jahren wurden immer mehr der zahlreichen Anbauten und Nebengebäude, die im Laufe der Zeit hinzukamen, abgerissen. Übrig geblieben sind einige architektonisch beeindruckende Jugendstilbauten wie die ehemalige Verbindungshalle, das Maschinenhaus mit Wasserturm, die Vorkühlhalle. Das Gelände lag lange Jahre brach, die Gebäude waren dem Verfall preisgegeben. Nun werden sie denkmalgerecht saniert und zum neuen Zentrum für Lifestyle, Genuss und Veranstaltungen.



Das Matadero ist ein Projekt von Klassikprojekt. Geschäftsführer und Projektverantwortlicher ist Marc Baumüller. Der Entwurf stammt von den Architekten Lengfeld & Wilisch.