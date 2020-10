World of Fitness wird Mitte 2022 ein ca. 1.740 m² großes Studio im Neubau BlueGate in Aachen an der Zollamtstraße eröffnen. Neben dem Fitnessstudio werden ein Holiday Inn Express mit ca. 160 Zimmern, ca. 6.000 m² Büro-, ca. 2.800 m² Retail- und Gastronomiefläche sowie ca. 300 Studentenapartments des Unternehmens BaseCamp…

