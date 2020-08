Workshop-Ergebnisse zur Umgestaltung des Heinrich-Heine-Platz öffentlich

Der Heinrich-Heine-Platz vor dem Carsch-Haus soll umgestaltet werden. Ab sofort können jetzt die Unterlagen zur Platzgestaltung sowie eine ausführliche Dokumentation des Beteiligungsverfahrens auf der Webseite der Stadt Düsseldorf öffentlich eingesehen werden.

.

Das öffentliche Beteiligungsverfahren im Sommer 2019 hatte gezeigt, dass verschiedene, sich zum Teil ausschließende, Gestaltungsvorstellungen für den Heinrich-Heine-Platz existieren. Von Mai bis Juli dieses Jahres wurde daher ein zweiter Workshop angeboten. Aufgabe darin war es, die unterschiedlichen Vorstellungen in einem Gesamtkonzept zusammenzuführen. Aufgrund der Corona-Verordnung wurde das Workshop-Verfahren ausschließlich kontaktlos über digitale Medien ausgeführt. In Abstimmung mit den städtischen Fachämtern hat ein Team aus Landschaftsarchitekten, Architekten und Verkehrsplanern ein Gestaltungskonzept für den Platz und die umliegenden Flächen erarbeitet.



Dieses Konzept wurde am 10. Juni einem eingeladenen Teilnehmerkreis vorgestellt. Dies waren Bürger in Vertretung der Öffentlichkeit sowie Vertreter der Anlieger- und Interessensgemeinschaften, der politischen Fraktionen, der Bezirksvertretung 1, des Senioren- und Jugendbeirats und der Behindertenverbände.

Jetzt stehen die daraufhin noch einmal überarbeiten Ergebnisse der Planungsbüros allen Düsseldorfern zur Verfügung.