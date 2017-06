WorkRepublic mietet Bürofläche am Neuen Wall in Hamburg

Neuer Wall 71

Am 01. September 2017 eröffnet das deutsche Coworking Business Center Unternehmen WorkRepublic am Neuen Wall 71 in Hamburg das elfte Objekt in Deutschland. Die angemietete Fläche von rund 900 m² erstreckt sich über zwei Etagen und befindet sich in einem modernisierten Bürogebäude in CBD-Lage der Hansestadt. Der Vermieter wurde durch die Immobilien Service Lang GmbH & Co. KG vertreten. Während des Vermittlungsprozesses war das international agierende Immobiliendienstleistungs-Unternehmen Savills als Berater tätig.

„Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung war es der Wunsch unseres Auftraggebers, am Standort Hamburg zu expandieren und neben dem Center in der Altstadt eine zweite Filiale zu eröffnen. Das Bürogebäude im Neuen Wall eignet sich aufgrund seiner renommierten sowie zentralen Premiumlage hierfür hervorragend“, erzählt Marcus Jackschies, Senior Consultant Office Agency bei Savills in Hamburg. „Auf zwei Etagen werden zukünftigen Mietern von WorkRepublic hochwertig ausgestattete Flächen in modernem Design geboten.“ Neben einem flexiblen Coworking-Bereich wird es zwölf Team-Büros, einen Konferenzraum sowie eine Lounge geben. Das Unternehmen ist mit seinen Coworking Business Center-Filialen neben Hamburg auch in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Mannheim, München und Stuttgart vertreten.