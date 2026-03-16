Ehemaliger Karstadt
Woolworth zieht ins „Southlight Tempelhof“ in Berlin
Neues Leben im ehemaligen Karstadt-Gebäude: Nach dem Lebensmitteldiscounter Lidl hat der Konzern Versicherungskammer die Handelskette Woolworth als weiteren Mieter gewonnen.
Aus dem ehemaligen Karstadt-Gebäude im Herzen von Berlin-Tempelhof wird das „Southlight Tempelhof“: Nachdem im letzten Jahr der Lebensmittel-Einzelhändler Lidl als Hauptmieter das Erd- und Untergeschoss angemietet hat [wir berichteten], gewinnt der Eigentümer, Konzern Versicherungskammer, mit der Handelskette Woolworth im 1. Obergeschoss einen weiteren Mieter für das Objekt. Das 1879 gegründete Handelsunternehmen wird mit der Übernahme der rund 2.600 m² großen Verkaufsfläche einen seiner größten Stores in Europa im neuen „Southlight Tempelhof“ eröffnen. Die Eröffnung ist derzeit für den 30. April 2026 geplant. Damit sind insgesamt rund 9.000 m² Mietfläche im ehemaligen Kaufhaus neu vermietet. Weitere Vermietungen in den Obergeschossen sind aktuell in Verhandlung.
Der Konzern Versicherungskammer hat gemeinsam mit dem Asset Manager Values Real Estate die Neupositionierung des ehemaligen Karstadt-Gebäudes übernommen. Derzeit wird das Objekt umfassend revitalisiert. Dabei werden u.a. die Rolltreppenbereiche neugestaltet und an die neu zugeschnittenen Flächen angepasst. Besucherinnen und Besucher erhalten so einen Blick in die Verkaufs- und Angebotsflächen der Mieter. Das Gebäude verfügt über eine zweigeschossige Tiefgarage, die für die öffentliche Nutzung zur Verfügung steht. Für ÖPNV-Nutzer gibt es einen direkten, barrierefreien Zugang zur Berliner U-Bahn.
„Mit Woolworth als modernes Kaufhaus in der Tradition des Warenhauses und Lidl als einen der führenden Lebensmittel-Einzelhändler Europas gewinnen wir zwei starke Ankermieter, die den attraktiven Standort neu beleben und eine Nachfragelücke vor Ort schließen. Wir generieren eine hohe Kundenfrequenz, deren Basis wir durch einen spannenden Nutzungsmix erweitern “, sagt Milos Rachwalik, Abteilungsleiter Assetmanagement Immobilien der Versicherungskammer Real Estate GmbH.
„Wir etablieren vor Ort neue Erlebnisräume in Kombination mit Einzelhandel und Nahversorgung. Damit schaffen wir einen zukunfts-orientierten Nutzungsmix für Anwohner und Besucher mit hoher Aufenthaltsqualität“, erklärt Bogac Kesikbiyik, Head of Asset Management Values Real Estate. In den oberen Geschossen ist die Ansiedlung von weiteren zeitgemäßen Angeboten in Abstimmung.
Für Woolworth ergänzt Ali Gökalp, Head of Sales bei Woolworth und zuständig für die Region Berlin/Brandenburg: „Mit dann 40 Stores sind wir in Berlin äußerst präsent und eine zuverlässige Adresse für preissensible Kundinnen und Kunden. Mit dem Standort am Tempelhofer Damm setzen wir ein weiteres Zeichen für unsere Expansion in der Hauptstadt.“
Die Immobilie wurde in den 1980-er Jahren in Anlehnung an das seit 1913 am Standort befindliche Kaufhaus und Gebäudeensemble neu errichtet und verfügt daher in den Obergeschossen dank der großzügigen Fensterfronten über jeweils bis zu 3.000 m² (pro Etage) revitalisierter lichtdurchfluteter Nutzungsfläche.