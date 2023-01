Nur wenige Tage nach dem Erhalt einer DGNB-Auszeichnugn in Gold , kann sich die OFB Projektentwicklung über einen weiteren Erfolg für das Rée Carré in Offenburg freuen. Woolworth eröffnet in dem Stadtquartier im Frühjahr dieses Jahres auf einer Fläche von ca. 600 m² ein Geschäft neben dem Bio-Supermarkt Alnatura, direkt

[…]