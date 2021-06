Woolworth übernimmt H&M-Standort in Neumünster

Woolworth übernimmt den H&M-Standort in Neumünster. Dies teilte die IKP Immobiliengruppe mit, die für den Eigentümer und den Untermieter Woolworth beim Abschluss eines Hauptmietvertrags am Standort Großflecken 14 tätig war. Woolworth war bereits in dem Objekt auf einer Gesamtmietfläche von ca. 2.300 m² ansässig und bisher Untermieter von H&M [wir berichteten].

.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Woolworth und auch dem Eigentümer am Standort Neumünster zu einem neuen langfristigen Hauptmietverhältnis verhelfen konnten“, so Christoph Hausbrandt, Leiter Retail der IKP Immobiliengruppe in Düsseldorf.