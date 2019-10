Woolworth mietet 1.500 m² in 1A-Lage in Hanau

Seit Neueröffnung des Shoppingcenters „Forum“ in Hanau vor 4 Jahren leidet die Fußgängerzone der Innenstadt von Hanau unter vielen Leerständen. „Auch in Hanau hat die Politik, wie in vielen anderen deutschen Städten, den gleichen Fehler gemacht: Hanau hat das zusätzliche Shoppingcenter nicht gebraucht. Bedingt durch den wachsenden Onlinehandel schrumpft der Umsatz ständig im stationären Einzelhandel weiter. Die bestehende Verkaufsfläche in den Fußgängerzonen war für den Standort Hanau bereits völlig ausreichend – es ist mir unverständlich wie Stadtväter zusätzliche Center genehmigen können“, erklärt der Geschäftsführer der Eugen Lehmkühler GmbH, Gunnar Marx, die hohen Leerstandsquoten in den Fußgängerzonen von Hanau. Auch das Ladenlokal in der Hammerstraße 5 stand bereits seit November 2017 leer, da der Vormieter in das Shoppingcenter umgezogen war. Durch des Maklerunternehmens Eugen Lehmkühler GmbH konnte die Lücke nun gefüllt werden – dort wird am 07. November die Firma Woolworth eine neue Filiale nach 2-jährigem Leerstand eröffnen.

.

„Wir freuen uns sehr durch diese Großflächenvermietung einen signifikanten Teil des Leerstandes in der Fußgängerzone von Hanau abbauen zu können und durch das Unternehmen Woolworth die Passantenfrequenz in der Fußgängerzone deutlich zu erhöhen. Die Läden von Woolworth sind erfahrungsgemäß stets ein richtiger „Kundenmagnet“ und ziehen daher viele Kunden an“, so der Leiter der Vermietungsabteilung der Eugen Lehmkühler GmbH, Stephan Lahme, der von der positiven Wirkung der erfolgten Vermittlung für den Standort überzeugt ist.



„Die Hammerstraße ist durch die direkte Nähe zum neuen Shoppingcenter mittlerweile die Toplage aller Fußgängerzonen von Hanau geworden. Die Frequenz stimmt an dem Standort und es siedeln sich interessante Konzepte dort an“, so André Schulz, der als Makler den Deal begleitet hat. Auch eyes and more hat hier vor kurzem eine neue Filiale schräg gegenüber eröffnet.