Woolworth kommt als neuer Ankermieter in die Rathauspassage Pinneberg

Die AVW Immobilien AG hat die letzte freie Großfläche der Rathauspassage Pinneberg an die Einzelhandelskette Woolworth vermietet. Der Mietvertrag läuft über mindestens zehn Jahre, der Bezug der 1.200 m² großen Fläche und die Eröffnung der Filiale sind für das dritte Quartal 2018 geplant.

Die Gewinnung von Woolworth als Ankermiete ist ein wichtiger Baustein der Restrukturierung des Shopping-Centers im Herzen von Pinneberg. „Pinneberg ist für den Einzelhandel ein attraktiver Standort, denn die Region zeichnet sich durch ein positives Bevölkerungswachstum und eine hohe Kaufkraft aus“, sagt Michael Mertmann, Vorstand der AVW Immobilien AG. „In den vergangenen Monaten sind einige langfristige Mietverträge ausgelaufen und wir haben die freigewordenen Flächen als Chance genutzt, den Mietermix zu aktualisieren, um den Besuchern der Rathauspassage auch in Zukunft ein vielseitiges Einkaufsangebot zu bieten.“



Ein weiterer Neuzugang in der Rathauspassage: Das Bekleidungsunternehmen Takko Fashion eröffnet am 31. Mai 2018 auf 520 m² Fläche seine erste Pinneberger Filiale. Auch der Bestandsmieter Hugendubel, der bisher 516 m² angemietet hatte, nutzt die aktuelle Dynamik im Einkaufszentrum und schließt einen langfristigen Mietvertrag für eine neue Fläche von 370 m², um sein neues, modernes Ladenkonzept am Standort umzusetzen. Damit ist die Rathauspassage bis auf zwei kleinere Einzelflächen nahezu vollvermietet. Mit der Vermietung der Flächen hat die AVW die Maßmann & Co. Handelsimmobilien GmbH betraut.