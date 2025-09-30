Woolworth eröffnet zweite Filiale in Lünen am Marktplatz

Nach acht Monaten Bauzeit hat Harpen die Erdgeschossflächen ihrer Immobilie am Willy-Brandt-Platz in Lünen neu geordnet. Nach Media-Markt zieht nun auch Woolworth ein – mit seiner zweiten Filiale in der Stadt auf rund 700 m² Verkaufsfläche.

.

„Seit Anfang 2024 ist Woolworth mit einem Store in Lünen vertreten. Die guten Erfahrungen im Gewerbegebiet Kupferstraße haben uns daher motiviert, auch innerstädtisch einen passenden Standort zu finden, um unsere Präsenz in der Stadt auszubauen. Dank der Unterstützung der Harpen Immobilien GmbH werden wir im Oktober unseren zweiten Store in Lünen eröffnen können“, freut sich Lisa Janczik, Expansion-Manager bei Woolworth. „Eine Innenstadtlage, die einem schlüsselfertig übergeben wird, findet man nicht jeden Tag. Wir freuen uns sehr, unser Filialnetz um diesen Standort erweitern zu können.“



Harpen hat die Neugestaltung der Verkaufsflächen im Erdgeschoss für ein nachhaltiges Refurbishment genutzt. Im Zuge der Umstrukturierung hat Media-Markt (ehemals Saturn) seine Verkaufsfläche reduziert und bereits im April auf 1.700 m² mit seinem neuen Storekonzept wiedereröffnet.



Die frei gewordenen Flächen wurden geteilt und als neue Mieter konnten Woolworth und ein Kfz-Dienstleister gewonnen werden. Woolworth feiert auf rund 700 m² Verkaufsfläche die Eröffnung seines zweiten Standorts in der Stadt. Darüber hinaus wird den Kunden im neu gestalteten Eingangsbereich auch Sitzgelegenheiten zum Verweilen geboten.



„Das Technische Rathaus mit seinen Einzelhandels- und Gastronomieflächen, dem angrenzenden Kino-Komplex und dem Parkhaus prägt als ein architektonisch markantes Ensemble seit vielen Jahren die Lüner Innenstadt und ist eine der bedeutenden Immobilien in unserem unternehmenseigenen Harpen-Portfolio“, so Dirk Himmel, Prokurist der Harpen-Unternehmensgruppe.