Woolworth eröffnet neue Filiale in Minden

Woolworth eröffnet eine neue Filiale in Minden. Dazu hat das Unternehmen rund 1.500 m² am Scharn 1-5 angemietet. Knapp 1.350 m² sind als Verkaufsfläche geplant. Die Fläche soll bis zum ersten Quartal 2018 bezogen werden, das Geschäft soll wenig später eröffnen. Das Geschäftshaus mit insgesamt 4.000 m² Fläche auf sechs Etagen gehört der Lange & Lange Grundstücksverwaltung. Zuvor war das Kaufhaus Wehmeyer an diesem Standort vertreten. JLL hat den Eigentümer beraten und die Neuanmietung vermittelt.

