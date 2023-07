Die Woolworth GmbH wird in Dresden einen weiteren Store eröffnen und damit den fünften in der sächsischen Landeshauptstadt. Knapp 1.400 m² Einzelhandelsfläche mietete der Discounter in der Prager Straße 3a und wird dort noch im Sommer in markanter Ecklage auf zwei Etagen eröffnen. Zuvor wurde die Fläche von einem Schuhhändler

[…]