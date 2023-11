Woolworth eröffnet 11. München-Standort im ZAM

Woolworth expandiert in der bayerischen Landeshauptstadt weiter: Die Kaufhauskette hat sich die letzte Großfläche im ZAM gesichert, um dort ihren 11. Standort zu eröffnen.

Seit 2010 hat Woolworth die Anzahl seiner Standorte von 158 auf mehr als 630 vervierfacht. Langfristig sieht Woolworth das Potenzial für 1.500 Geschäfte deutschlandweit. In München ist die Kette bereits mit 10 Filialen präsent, die konsequente Expansion des Unternehmens erfolgt mit einer weiteren Filiale im Stadtteilzentrum ZAM in München-Freiham in der 2. Jahreshälfte 2024.



Manja Fischer, die regional zuständige Expansionsmanagerin der Woolworth GmbH, favorisiert insbesondere die zentrale Lage des ZAM im Westen Münchens mit überdurchschnittlichem Kaufkraftindex in einem Einzugsgebiet mit ca. 610.000 Menschen sowie die hochwertige ZAM-Architektur und Bauausführung. Dementsprechend hat Woolworth durch einen langfristigen Mietvertrag für eine hochwertige Gewerbefläche von 2.200 m² im ZAM einen wesentlichen Baustein für die weitere erfolgreiche Expansion des Unternehmens geschaffen.



Mit diesem Vertragsabschluss hat die Rosa-Alscher Group bereits weit vor der planmäßigen Eröffnung des Stadtteilzentrums ZAM in der 2. Jahreshälfte 2024 einen Vermietungsstand von 86 % erreicht. Richard van de Beek, Head of Leasing and Sales der Rosa-Alscher Group, sieht in der guten Vermietungsquote ein Beleg darin, dass die monofunktionale Konzentration von internationalen Handelsketten in Stadtzentren ein Auslaufmodell ist. "Mit insgesamt 27.000 m² Gewerbefläche, 18.500 m² Bürofläche und 470 Mietwohnungen haben wir ein für alle Nutzer baulich und wirtschaftlich hoch attraktives urbanes Zentrum geschaffen.“, so van de Beek.