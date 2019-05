Wollenberg und Tristan kaufen Büroportfolio

Ein Jointventure der Wollenberg Investment Management GmbH sowie einem von Tristan Capital Partners beratenen Fonds haben sich ein Büroportfolio in NRW gesichert. Die sieben Büroimmobilien liegen in guten Lagen von Düsseldorf, Neuss, Essen und Mülheim a.d. Ruhr und verfügen über eine Gesamtfläche von ca. 42.000 m². Das Portfolio mit dem Risiko-/Renditeprofil Core+ bis Value Add bietet laut der Investoren noch einiges an Wertsteigerungspotenzial. Verkäufer der Immobilien sind mehrere Fonds eines institutionellen Investment Managers. Wollenberg fungiert in der Transaktion und dem anschließenden Management der Immobilien als Investment Manager und Co-Investor.

