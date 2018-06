Die P3 Systems GmbH hat in der Poststraße 6 in Wolfsburg ca. 1.537 m² Bürofläche angemietet. Die Firma ist auf das Testen elektronischer Systeme für europäische Automobilhersteller spezialisiert und stärkt nun ihre Präsenz in der Automobilregion Braunschweig-Wolfsburg. Mutterunternehmen ist

[…]