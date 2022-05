Wolfgang Puck feiert Grand Opening am Wiener Flughafen

Der internationale Spitzenkoch Wolfgang Puck eröffnet sein erstes Restaurant in seiner österreichischen Heimat. Im Rahmen eines Grand Openings begrüßte er am Dienstagabend gemeinsam mit seinem Bruder Klaus Puck, Jeremy Fennell, CEO von SSP Continental Europe und den Flughafen Wien-Vorständen Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner über 120 geladene Gäste in seinem Lokal „Wolfgang Puck Kitchen + Bar“ am Flughafen Wien.

.

Die Wolfgang Puck Kitchen + Bar ist seit Mitte April geöffnet und in der Ankunftshalle im Terminal 3 für alle Interessierten zugänglich. Auf über 700m² werden im Restaurant mit offener Küche, Bar und To-Go-Bereich hochwertige Speisen serviert. Betrieben wird die Gastronomieeinrichtung von SSP – The Food Travel Experts, einem langjährigen Gastronomiepartner am Flughafen Wien.



„Ich freue mich so sehr, endlich nach Österreich zurückzukehren und unser Restaurant Wolfgang Puck Kitchen + Bar am Flughafen Wien zu eröffnen, der das Tor für viele, viele Menschen aus ganz Mitteleuropa ist. Es ist eine großartige Erfahrung!" sagt Starkoch Wolfgang Puck. „SSP freut sich, die sehr gute Partnerschaft mit dem Flughafen Wien durch das einzigartige Restaurant Wolfgang Puck Kitchen + Bar zu vertiefen. Es ist mir eine große Ehre, Wolfgang Puck mit meinem Team als Franchisepartner gewonnen zu haben“, betont Jeremy Fennell, CEO SSP Continental Europe.



„Wir freuen uns, dass Wolfgang Puck sich für den Flughafen Wien als Standort für sein erstes Restaurant in seiner österreichischen Heimat entschieden und den Start auch persönlich begleitet hat. Gemeinsam mit der Airport-Erfahrung unseres langjährigen Gastronomiepartners SSP und der kulinarischen Spitzenklasse von Wolfgang Puck können wir unseren Gästen ein neues Highlight auf dem Flughafen Wien bieten“, freut sich Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.



Vertreter aus Luftfahrt und Gastronomie, darunter Altbürgermeister Michael Häupl, Ali Rahimi, Mike Köberl (Spoon), Fashion Designer Niko Niko, Edward Ho (EVA Air), Josef Donhauser (DoN Group), Michael Dorfer (Moxy Hotel Vienna Airport) und viele mehr folgten den von TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg geführten Interviewrunden mit Wolfgang Puck, Jeremy Fennell CEO von SSP Continental Europe und Flughafen WienVorstand Mag. Julian Jäger. Höhepunkt war die offizielle Eröffnung durch das gemeinsame Pizza Cutting von Pucks Signature Dish.



Direkt in der Ankunftshalle im öffentlichen Bereich des Terminal 3 gelegen ist das neue Restaurant von Wolfgang Puck für alle Gäste zugänglich. Auf über 700 m² bietet das neue Lokal mit modernem Interieur und goldenen Designelementen Restaurant, Bar und To-Go-Bereich. Wolfgang Puck hat in seiner weltweiten Karriere zwei Michelin Sterne erkocht und betreibt mittlerweile über 100 Restaurants von Amerika bis nach Japan, in Europa ist er seit Juni 2021 in Budapest vertreten und ab sofort auch auf dem Flughafen Wien. Den Anfang nahm seine Erfolgsgeschichte 1982 mit dem „Spago“ in Los Angeles. Seit Jahrzehnten bekocht Wolfgang Puck die Stars der Oscarnacht in Hollywood und nun auch alle Gäste am Flughafen Wien.