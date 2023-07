Wolfgang Ködel wird Deutschlandchef bei NREP

Wolfgang Ködel

NREP hat Wolfgang Ködel (45) zum 1. Juli 2023 zum Deutschlandchef bestellt, um die Expansion voranzutreiben. Der skandinavische Immobilieninvestor will binnen der nächsten zwei bis drei Jahre 500 Mio. Euro in die Bereiche Co-Living und Logistik investieren. Bereits zum Juni hat die Tochtergesellschaft Logicenters Martin Ohly zum General Manager für Deutschland berufen [wir berichteten].

Der Diplom-Ingenieur war die letzten 16 Jahre bei BlackRock tätig, wo er unter anderem das Immobiliengeschäft in Deutschland aufbaute und verantwortete. Knapp 10 Monate nach dem Markteintritt Nrep’s in den deutschen Markt und den ersten Investments in Co-Living-Wohnungen in Berlin, Frankfurt und Essen [wir berichteten] soll Ködel nun weitere Investitionen in Deutschland vorantreiben.



„Deutschland ist ein wichtiger strategischer Markt für uns und wir haben hier große Pläne. Um diese Pläne umzusetzen, bringt Wolfgang die richtigen Qualifikationen und Kompetenzen mit: Er kennt den deutschen Immobilienmarkt seit über zwei Jahrzehnten und verbindet Erfahrung im deutschen Immobilienbereich mit einer ausgewiesenen Expertise an den internationalen Finanzmärkten. Wolfgang passt zudem sehr gut zu unserer Kultur und Werten, die für uns ein zentraler Erfolgsfaktor sind.“, kommentiert Rune Kock, CEO von NREP.