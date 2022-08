Wolff & Müller baut für LungenClinic Grosshansdorf

Der Neubau der LungenClinic in Großhansdorf ist eines der größten Klinikprojekte in Schleswig-Holstein. Wolff & Müller ist mit dem Rohbau beauftragt, der jetzt begonnen hat und in nur zwölf Monaten stehen soll. Ende 2025 soll das Krankenhaus in Betrieb gehen.

.

Der Neubau wurde notwendig, weil das Ende der 1950er-Jahre erbaute Bettenhaus nicht mehr den modernen Anforderungen entspricht. Die Baugenehmigung liegt bereits seit Anfang April vor, Ende April folgte ein Förderbescheid vom Land Schleswig-Holstein in Höhe von 80,4 Mio. Euro. Mit dem Rückbau der Bestandsgebäude, die von 1958 bis 1961 errichtet wurden, wurde bereits im Februar 2022 begonnen. Der Start für den Neubau des Bettenhauses ist für Juli 2022 vorgesehen. Nach aktueller Planung soll die gesamte Baumaßnahme voraussichtlich Ende des Jahres 2025 abgeschlossen sein.



Beim Neubau handelt es sich um drei Gebäude: ein sechsstöckiges Bettenhaus, ein dreistöckiges Versorgungszentrum und eine zweistöckige Magistrale, die die beiden verbindet. Ziel ist, in einem funktionaleren Gebäude mehr Patienten versorgen zu können. Die Bettenanzahl steigt dabei von momentan 179 auf 211. Zusammen mit den verbleibenden Teilen des Altbaus bildet der Neubau ein attraktives Ensemble, das die Architekten Henke + Partner inspiriert von den Motiven Luft und Segel entworfen haben.