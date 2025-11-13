Wolff & Müller baut Bildungscampus der Erzdiözese Freiburg

Wolff & Müller errichtet im Freiburger Stadtteil Wiehre den neuen Bildungscampus der Erzdiözese Freiburg. Das Projekt mit einem Volumen von rund 33 Millionen Euro, welches eine Bruttogeschossfläche von etwa 6.500 m² umfasst, bringt mehrere kirchliche Bildungseinrichtungen unter einem Dach zusammen und setzt mit moderner Architektur und effizienter Bauplanung neue Maßstäbe.

.