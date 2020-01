Wolf GmbH mietet Bürofläche in Leinfelden-Echterdingen

Die Wolf GmbH, einer der führenden Systemanbieter von Heizungs- und Klimasystemen, hat in Leinfelden-Echterdingen rd. 300 m² Bürofläche gemietet. Vermieter des in 2013 aufwendig renovierten Bürogebäudes in der Karlsruher Straße 3 ist die Aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH. Durch diese und die Anmietung von Loadbee im Dezember [wir berichteten] ist das Gebäude nun wieder vollvermietet. Engel & Völkers Commercial Stuttgart war beratend und vermittelnd tätig.

