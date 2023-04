Wolf Gieseke zum neuen Technischen Geschäftsführer der SWSG bestellt

Wolf Gieseke

© Baraniecki

Der Aufsichtsrat der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH hat in seiner Sitzung vom 17. April 2023 Herrn Wolf Gieseke einstimmig zum neuen Technischen Geschäftsführer der Gesellschaft gewählt. Zusammen mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, Samir M. Sidgi, wird er künftig die Geschicke der SWSG lenken.

„Herr Gieseke verfügt über langjährige Fach- und Führungserfahrung im Neubau und Bestandsmanagement, die er sowohl auf Bauunternehmungsseite als auch bei Wohnungsunternehmen sammeln konnte", so Bürgermeister Thomas Fuhrmann, der Vorsitzende des Aufsichtsrates der SWSG.



Der 55-jährige gebürtige Stuttgarter mit Abschlüssen als Diplom-Ingenieur (FH) und Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) folgt auf Helmuth Caesar, der im Zusammenhang mit seinem Wechsel nach Schwäbisch Gmünd vergangenes Jahr aus der Gesellschaft ausgeschieden ist. Seit 2009 ist Gieseke Geschäftsführer der Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall mbH. Gieseke war in seinen ersten Stationen als Bau- und Projektleiter bei Müller Altvatter Bauunternehmen GmbH in Stuttgart und bei der IWL AG in Ulm als Bereichsleiter Baumanagement beschäftigt.