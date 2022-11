Der Seniorenwohnanbieter Wohnvoll AG schließt einen neuen Mietvertrag über rund 570 m² in der Bettinastraße 53-55 in Frankfurt ab. Beraten wurde das Unternehmen von Blackolive. Die Liegenschaft befindet sich in verkehrsgünstiger Lage im Frankfurter Westend. Darüber hinaus befindet sich eine Vielzahl an Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.

