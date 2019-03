Erster Bauabschnitt des Wohnviertels Vierzig549 vollständig verkauft

Das neue Wohnviertel in Düsseldorf-Heerdt nimmt weiter Form an und wird von Wohnungseigentümern wie Wohnungsunternehmen hervorragend angenommen. So ist nun die letzte der insgesamt 350 Wohnungen offiziell beurkundet worden und somit der gesamte erste Bauabschnitt verkauft.

.