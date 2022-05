Wohnungsbau-Rückgang in Schleswig-Holstein

2021 sind in Schleswig-Holstein 10,2 Prozent weniger Wohnungen fertiggestellt worden als im Vorjahr. Dies teilte am 16.05.2022 das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein mit. Der Landesverband Nord des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) führt dies auf die Coronapandemie zurück, betrachtet die Schwankung aber als moderat.

Insgesamt wurden 2021 laut Statistischem Landesamt in Schlewig-Holstein 12.636 Wohnungen fertiggestellt, davon 6.294 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit drei oder mehr Wohnungen. 1.867 davon wurden Mitgliedsunternehmen des BFW Landesverbands Nord gebaut, was einen Anteil 30 Prozent ausmacht. Das ergab das Neubaumonitoring des Verbands aus dem Februar 2022. „Wir haben geliefert. Rund ein Drittel aller Wohnungen in Schleswig-Holstein wurden 2021 von mittelständischen privaten Wohnungsunternehmen gebaut“, sagt Dr. Verena Herfort, die Geschäftsführerin des BFW Landesverbands Nord.



Dass die die Zahl der Fertigstellungen 2021 zurückgegangen ist, führt der BFW Landesverband Nord in erster Linie auf die Coronapandemie zurück: Auf den Baustellen kam es deshalb 2021 zu deutlichen Kapazitätsengpässen und Lieferverzögerungen. „Vor diesem Hintergrund ist der Rückgang von 10,2 Prozent absolut im Rahmen“, kommentiert Verena Herfort. Allerdings prognostiziert der BFW Landesverband Nord auch für die kommenden Jahre tendenziell sinkende Fertigstellungszahlen im Wohnungsbau.



Wie das Neubaumonitoring des BFW Landesverbands Nord zeigt, ist schon 2021 die Zahl der realisierten Baubeginne niedriger ausgefallen als geplant. Jetzt kommen die Folgen des Ukraine-Krieges sowie der Stopp der Kfw-Förderungen hinzu. „Momentan ist es kaum noch möglich, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen: Personal- und Materialknappheit, Lieferschwierigkeiten und steigende Preise, verschärfte Anforderungen an den Klimaschutz und fehlende Förderungen: Das ist die Situation, mit der sich unsere Mitgliedsunternehmen konfrontiert sehen. Unter diesen Bedingungen ist leider auch in den kommenden Jahren mit sinkenden Fertigstellungszahlen zu rechnen“, sagt Verena Herfort. „In diesem Zusammenhang freuen wir uns auf konstruktive Gespräche mit der neuen Landesregierung.“