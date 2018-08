Wohnraumsituation in Wiesbaden weckt bei Investoren Begehrlichkeiten

Die geringe Leerstandsquote von 1,8 % und steigende Angebotsmieten für Wohnraum um bis zu 10 % wecken bei Investoren Begehrlichkeiten. Eigentümer von Wohn- und Geschäftshäusern denken beim aktuellen Preisniveau für Zinshäuser vermehrt über den Verkauf ihrer Immobilie in Wiesbaden nach, so dass der Markt dynamisch bleibt.

Wohnraumsituation lockt Investoren

Die für private und institutionelle Investoren positiven Rahmenbedingungen sorgen auf dem Markt für Anlageimmobilien für zunehmende Dynamik. 119 Objekte wechselten laut dem aktuell erschienenen „Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport Wiesbaden“ von Engel & Völkers Commercial im Jahr 2017 für 339 Mio. Euro den Eigentümer. Das Umsatzvolumen sei im Vorjahresvergleich um 71 % gestiegen und markiere ein Allzeithoch. Das außergewöhnliche Ergebnis ließe sich u. a. auf mehrere großvolumige Ankäufe gemischt genutzter Zinshäuser im Stadtteil Mitte für insgesamt 84 Mio. Euro zurückführen. Der überwiegende Handel fände neben Wiesbaden-Mitte in den traditionell aktiven Stadtteilen Westend und Biebrich statt.



Hohes Preisniveau steigert Verkaufsbereitschaft

Die Mehrheit der Investoren seien private Bestandshalter aus der Region, die über lokale Expertise verfügen. Gefragt seien besonders Objekte mit Sanierungsstau, die durch entsprechende Modernisierungs- und Ausbaumaßnahmen sowie effizientes Vermietungsmanagement über vielfältige Wertsteigerungspotenziale verfügen. „In der aktuellen Situation nutzen viele alteingesessene Eigentümer und Erbengemeinschaften das hohe Preisniveau zum Verkauf, um hohe Gewinne zu realisieren“, betont Cornelius von Lippa, Leiter Wohn- und Geschäftshäuser bei Engel & Völkers Commercial Wiesbaden. Besonders in den sehr guten Lagen der Stadt herrsche ein bezeichnender Angebotsmangel, in dessen Folge eine deutliche Preis- und Faktorensteigerung registriert wurde. „Mit einem durchschnittlichen Angebotspreis von 2.696 Euro/m² im Jahr 2017 verfügt Wiesbaden bereits über das höchste Preisniveau aller B-Städte“, ergänzt von Lippa.



Stadtweiter Anstieg der Angebotsmieten

Auch die stadtweit solide Bautätigkeit habe die Nachfrage nach Wohnraum in der Landeshauptstadt bisher nur teilweise auffangen können. Infolge des positiven demografischen Trends sinke die ohnehin unterdurchschnittliche Leerstandsquote kontinuierlich und liegt derzeit bei nur noch 1,8 %. „Kapitalanleger profitieren von der hervorragenden Vermietbarkeit und der mit 24 % geringen Wohneigentumsquote Wiesbadens“, erläutert von Lippa. Der fortschreitende Nachfrageüberhang habe unmittelbaren Einfluss auf die Entwicklung der Angebotsmieten. In beinahe allen Stadtbezirken seien im ersten Quartal 2018 für Bestandswohnungen signifikante Mietpreissteigerungen im Vergleich zum Vorjahr festgestellt worden. Bezirke wie Südost oder das Rheingauviertel hätten dank städtebaulicher Aufwertungsmaßnahmen wie dem Quartier Weidenborn und dem Künstlerviertel enorme Anstiege verzeichnet.



Weitere Preissteigerungen erwartet

Rundum stabile Fundamentaldaten und die Bedeutung als Wirtschafts- und Verwaltungsstandort machen Wiesbaden zu einem äußerst attraktiven Investitionsziel. Von weiteren Preis- und Faktorsteigerungen ist aufgrund der hohen Nachfrage auszugehen. Für das Jahr 2018 prognostiziert Engel & Völkers Commercial ein Transaktionsvolumen zwischen 240 und 280 Mio. Euro.