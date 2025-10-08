WohnRaum Niedersachsen kauft Deutsche Reihenhaus-Projekt in Gehrden

Im Quartier „Altes Vorwerk-Gelände“ in Gehrden verkauft die Deutsche Reihenhaus AG drei geplante Mehrfamilienhäuser mit 59 geförderten Wohnungen an die landeseigene WohnRaum Niedersachsen GmbH. Der Baubeginn ist für 2026 angesetzt, die Fertigstellung erfolgt bis Ende 2028. „Jede Wohnung zählt, insbesondere jetzt“, sagt Sylva Viebach zur vierten Projektakquise der WohnRaum Niedersachsen GmbH.

.

Der Baubeginn für die Mehrfamilienhäuser auf dem ehemaligen Vorwerk-Gelände erfolgen in der ersten Jahreshälfte 2026. Die Gesamtwohnfläche des Projekts beläuft sich auf 3.150 m². Aktuell befinden sich bereits 160 Reihenhäuser auf dem Areal. Zudem entsteht derzeit auf dem Gelände eine Kita, die von der Stadt Gehrden errichtet wird. Spätestens Ende 2028 ist mit der Fertigstellung des Geschosswohnungsbaus dann auch die Entwicklung des gesamten Quartiers abgeschlossen. Die Gesamtwohnfläche wird 24.825 m² betragen.



„Der Verkauf dieser 59 Wohneinheiten unterstreicht die Qualität des gesamten Quartiers. Gemeinsam mit der WohnRaum Niedersachsen wollen wir auch für günstige Mieten sorgen sowie eine gute und stabile Nachbarschaft schaffen. Wir entwickeln an dem Standort in weniger als vier Jahren ein umfassendes Wohnangebot, das den Erfordernissen der Kommune entspricht“, sagt Carsten Rutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Reihenhaus AG.



Für die erst seit 16 Monaten operativ tätige landeseigene Wohnungsgesellschaft ist dies bereits der vierte Ankauf eines Projektes. Zuletzt erwarb sie von Böcon das Projekt „Benther Blick“ in Hannover [wir berichteten], davor investierte sie in das Göttinger Liesel Quartier von Wertgrund [wir berichteten] sowie in die Ehlers Höfe in Hannover, die von der Norddeutschen Wohnbau realisiert werden [wir berichteten]. Damit hat die Gesellschaft die ersten 260 Wohnungen für ihren künftigen Bestand auf den Weg gebracht, die Quote der geförderten Wohnungen liegt bei 85 Prozent. Bei fast allen Projekten entstehen im Zusammenhang mit den Investitionen der landeseigenen Wohnungsgesellschaft gleichzeitig weitere Miet- oder auch Eigentumswohnungen.



„Unser Ziel ist es, neben dem Aufbau eines eigenen Wohnungsportfolios auch die Entstehung weiterer Wohnungen mitzuinitiieren – jede Wohnung zählt, insbesondere jetzt. Auch in Gehrden ist unsere Investition Teil eines gemischten Quartiers, zu dem auch langfristig bezahlbarer Wohnraum gehört“, erklärt Sylva Viebach, Geschäftsführerin der WohnRaum Niedersachsen GmbH.



„Mit dieser Partnerschaft intensivieren wir unser neues Betätigungsfeld ‚Wohnungsbau‘. Wir richten uns mit all unseren Produkten nun verstärkt auch an Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften, Kommunen und institutionelle Investoren“, ergänzt Nils Sandfort, Vorstand der Deutschen Reihenhaus AG.



Mit dem Quartier „Altes Vorwerk-Gelände“ entsteht in Gehrden Wohnraum für jeden Bedarf mit guter Infrastruktur im direkten Umfeld. Angeboten werden diverse Wohnformen, vom Eigentum bis zur Miete, in unterschiedlichen Haus- und Wohnungsgrößen. Stand heute sind bereits 122 der 160 Reihenhäuser verkauft, 66 davon an einen institutionellen Investor, der die Häuser in die Vermietung gegeben hat.