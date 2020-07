Wohnraum ist und bleibt knapp in Stuttgart

Stuttgart weist im Verhältnis zu der Zahl der Wohnungen unter allen Metropolen die geringste Neubauaktivität auf. Im Jahr 2019 wurden gemessen am Wohnbestand lediglich 0,5 % neue Wohnungen fertiggestellt. Zudem ist die Zahl der fertiggestellten Wohnungen in den letzten beiden Jahren rückläufig.

Berechnungen der DB Research nach fehlen in Stuttgart 8.900 Wohnungen, was in etwa 2,8 % des Wohnungsbestandes entspricht. Einen zügigen Abbau der Angebotsknappheit halten wir für eher unwahrscheinlich. Die Inbetriebnahme des neue unterirdischen Hauptbahnhofs – vermutlich im Jahr 2026 – dürfte wenig Entlastung bringen. Jüngsten Berichten zu Folge kann mit dem Wohnungsbau auf dem dann ehemaligen Gleisbett erst nach dem Jahr 2030 begonnen werden.



Der Stuttgarter Arbeitsmarkt weist coronabedingt eine hohe Zahl von Kurzarbeitern auf. Im April wurden 133.000 Kurzarbeiter gemeldet. Mit der weitgehenden Aufhebung der Lockdown-Maßnahmen ist die Zahl der Kurzarbeiter im Mai wieder unter 34.000 gefallen. Im weiteren Jahresverlauf erwarten wir eine Fort- setzung der graduellen wirtschaftlichen Erholung. Beschäftigungsniveaus wie vor Corona dürfte aber erst wieder im Jahr 2021 oder später erreicht werden. Die Preisdynamik war in Stuttgart wie in den anderen deutschen Metropolen in den vergangenen zehn Jahren sehr hoch. Auch in den kommenden Jahren erwarten wir weitere Preissteigerungen. Die Mieten dürften aber deutlich hinterherhinken und die Dynamik dürfte nicht nur durch die Corona-Krise sehr verhalten sein. Es sind also weiterhin fallende anfängliche Mietrenditen zu erwarten, die mit 3,7 % aber immer noch höher ausfallen als in vielen anderen deutschen Metropolen.



Neubau in den vergangenen beiden Jahren rückläufig

Der Neubau in Stuttgart lahmt, während in den meisten Metropolen die Zahl der fertiggestellten Wohnungen pro Jahr zuletzt zunahm, nimmt sie in Stuttgart ab. Im Jahr 2019 wurden nur noch 1.500 Wohnungen fertiggestellt, der zweite Rückgang in Folge (2017: 2.129, 2018: 1.847) – trotz steigender Preise und Mieten. Gleichzeitig wurden ungewöhnlich viele Wohnungen abgerissen. Netto erhöhte sich im Jahr 2019 die Zahl der Wohnungen in Stuttgart somit um weniger als 1.000. Eine hohe Zahl fertiggestellter Wohnungen dürfte auch künftig ausbleiben. So liegen die jährlichen Baugenehmigungen, die in Stuttgart sehr gut die künftigen Fertigstellungszahlen approximieren, durchschnittlich über die letzten Jahre bei rund 2.000 Wohnungen. Die Einwohnerzahl wächst ebenfalls sehr gedämpft.



Im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 erhöhte sie sich jährlich um knapp 4.000 Personen. Dieses geringe Einwohnerwachstum ist für eine Stadt mit Kessellage und folglich nur beschränkten Kapazitäten durchaus beachtlich. So schwankte die Zahl der Einwohner seit der Nachkriegszeit stets um 600.000 und liegt aktuell auf einem Allzeithoch von 639.000. Ebenso ist die Zahl der fertiggestellten Wohnungen über Jahrzehnte recht niedrig. Salopp kann man formulieren: der Kessel ist nahezu voll und zwangsläufig ist das Wachstum sowohl beim Neubau als auch der Einwohnerzahl gedämpft.



Angebotsknappheit vom Jahr 2011 bis 2019 nimmt weiter zu

Die Kessellage trägt vermutlich dazu bei, dass Stuttgart mit 1,82 Personen pro Haushalt die größten Haushalte unter den deutschen Metropolen aufweist (Durchschnitt über A-Städte: 1,76, Berlin: 1,69). Vom Jahr 2011 bis 2019 wurden insgesamt 16.400 Wohnungen fertiggestellt. Somit wurde für rund 30.000 Personen neuer Wohnraum geschaffen. Gleichzeitig ist die Zahl der Stuttgarter kumuliert über den gesamten Zeitraum um 7,5 % oder 48.000 Personen gestiegen. Im Jahr 2019 fehlten bereinigt um den Rückgang der Leerstände rund 8.900 Wohnungen für mehr als 16.000 Personen. Zudem erhöhte sich über den Zyklus die Angebotsknappheit in nahezu jedem Jahr. Dies zeigt auch die Leerstandsrate an, die über den gesamten Zeitraum fiel und aktuell wohl deutlich unter 1% liegt. Ebenso weisen die anderen Großstädte der Metropolregion Stuttgart eine Angebotsknappheit auf. Berechnungen von DB Research nach fehlen bei angenommener konstanter Leerstandsrate in Heilbronn 2.400, in Reutlingen 300 und in Tübingen 1.500 Wohnungen. Dies entspricht 4,0 %, 0,5 % und 3,6 % des jeweiligen Wohnbestandes.



Wohnungsangebot dürfte bis 2030 begrenzt bleiben

Die Stadt Stuttgart plant bis zum Jahr 2029 den Neubau von 23.000 Wohnungen, wobei rund 10 % durch Nachverdichtung entstehen sollen. Über die letztenzwanzig Jahre betrug die maximale jährliche Fertigstellungszahl 2.129 Wohnungen. Die durchschnittlich geplanten 2.300 neuen Wohnungen pro Jahr über die kommenden zehn Jahre sind also sehr ambitioniert. Wie groß die Wohnungsnot in Stuttgart ist, kann man auch an den Szenarien der Stadt ablesen. Trotz grünem Bürgermeister wird die Bebauung von Flächen in Betracht gezogen, die aus Klimaschutzgründen nicht zur Bebauung vorgesehen waren. Durch das Großprojekt Stuttgart 21 könnten weitere 6.000 Wohnungen entstehen. Die ersten Züge werden den unterirdischen Hauptbahnhofs fahrplanmäßig im Jahr 2026 anfahren. Lt. Medienberichten wird der Wohnungsbau aber erst Mitte der 2030er Jahre in Angriff genommen.