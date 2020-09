Wohnprojekt „Pure Living Berlin“ gegenüber der East Side Gallery feiert Richtfest

Der Rohbau steht, das Dach ist errichtet: Beim Bauprojekt „Pure Living Berlin“ in Berlin-Friedrichshain, in unmittelbarer Nähe des Mercedes Platzes, fand Ende letzter Woche das feierliche Richtfest statt. Das Neubauensemble mit eleganter Architektur, Spreeblick und grünem Innenhof wird voll im Zeitplan fertiggestellt – und das sogar in Corona-Zeiten.

