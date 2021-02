Buwog baut Wohnprojekt in Königs Wusterhausen

Buwog realisiert für den Bestand der Vonovia insgesamt 177 Wohneinheiten mit rund 15.000 m² Wohnfläche, aufgeteilt in Mehrfamilienhäuser und Reihenhäuser. Es handelt sich dabei um ein rund 28.000 m² großes Grundstück mit schlüsselfertiger Wohnprojektentwicklung in Königs Wusterhausen nahe Berlin. Verkäufer des Projekts ist die Antan Recona Group aus Berlin. Voraussichtlich im Sommer 2021 wird der Bau beginnen. Die Prea Group hat die Wohnprojektentwicklung im Rahmen eines Forward-Deals vermittelt.

„Unsere modellhafte Prea-Analyse zeigt ein sehr attraktives Wachstumspotenzial in Königs Wusterhausen und in vielen weiteren Gemeinden östlich und südöstlich von Berlin. Die Nähe zum neuen Flughafen sowie zur Gigafactory von Tesla sind hier klare Vorteile für die Region“, erklärt Gabriel Khodzitski, CEO der Prea Group. Die neue Tesla-Fabrik entsteht nur 20 Kilometer von Königs Wusterhausen entfernt. Prea rechnet mit einem weiteren Anstieg der Mieten und Preise, denn wirtschaftliche und soziodemografische Kennziffern entwickeln sich in der Stadt positiv. Das demografische Wachstum von Königs Wusterhausen liegt mit jährlich 1,4 % seit 2015 höher als in Berlin (1,09 %), auch die Kaufkraft wächst jährlich mit 3,5 % schneller als in der Hauptstadt mit 1,9 %.



Antan Recona konnte 2018 den städtebaulichen Wettbewerb mit dem Entwurf von Silvio Plaasch, NIIL Architekten Berlin, für sich entscheiden und die Liegenschaft von der Stadt Königs Wusterhausen erwerben. „Mit der Projektsteuerung der sächsischen Varius Consultig GmbH werden wir das Wohnprojekt bis 2023 schlüsselfertig errichten“, sagt Ralf Eric Nestler, CEO der Antan Recona Group. Hierbei werde besonderes Augenmerk auf die Vorstellungen der Stadt Königs Wusterhausen gelegt, so Nestler weiter. Beurkundet wurde der Deal durch Notar Dr. Peter Diedrich, DSC Legal in Berlin.