Adam Europe startet Bau des Wohnprojekts Embassy

Wohnprojekt Embassy

Der Baustart für das Wohnprojekt Embassy unweit des Köllnischen Parks in Berlin-Mitte ist erfolgt. Auf 2.274 m² Grundstücksfläche errichtet der Projektentwickler Adam Europe 133 Eigentumswohnungen, die sich über sechs Gebäude erstrecken. Das Wohnensemble zeichnet sich durch seine abwechslungsreiche Architektur aus und soll bis Ende 2020 fertiggestellt sein. Mit dem Vertrieb der Wohnungen ist JLL beauftragt.

„Wir freuen uns, mit Embassy im historischen Zentrum Berlins eine Oase zu schaffen, in der man zugleich mitten im Geschehen ist, als auch seine Ruhe findet. Für uns ist es das zweite größere Wohnprojekt in der Stadt und wir wünschen uns, dass sich die zukünftigen Bewohner und Bewohnerinnen darin mindestens so wohl fühlen, wie wir in Berlin“, sagt Karina Boer, COO Adam Europe GmbH, anlässlich des Baustarts. Das Wohnensemble besteht aus sechs unterschiedlichen, miteinander verbundenen Gebäuden. Die Wohnungen umfassen bei Größen von 1 bis 5 Zimmern ca. 33 bis 160 m² Fläche. Ein Großteil der Wohneinheiten ist über Terrassen oder Balkone mit der überwiegend grünen Umgebung verbunden. In der Tiefgarage stehen den Bewohnern und ihren Gästen ca. 76 PKW-Stellplätze zur Verfügung.



„Ich habe von einem schönen, repräsentativen Stadthaus geträumt, indem man über eine vornehme Halle und eine schöne Wohnungstür in eine wohl proportionierte, gut belichtete Wohnung gelangt. Mit viel Licht und Klarheit in den einzelnen Räumen, aber auch mit einem angenehmen Klima und energetisch guten Voraussetzungen. Und das in einer tollen, sehr zentralen Lage, die dennoch ruhig und entspannt ist“, erklärt Sergei Tchoban, der die architektonische Gestaltung verantwortet, zu der Vision seines Entwurfs.



Das um einen Hof gruppierte Wohnensemble entsteht vis-à-vis des Köllnischen Parks, entlang der Straße Am Köllnischen Park zwischen Rungestraße und Köpenicker Straße. In wenigen Minuten erreicht man von hier den Alexanderplatz und das historische Zentrum rund um den Gendarmenmarkt. In fußläufiger Entfernung befinden sich zahlreiche U- und S-Bahnhöfe. Auch die Spree ist nur wenige Schritte entfernt.