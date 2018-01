Wohnprojekt Arndtstraße in Wien erreicht Dachgleiche

Arndtstraße 66

Jahresauftakt für den oberösterreichischen Immobilienentwickler Consulting Company Immobilien: Nur ein halbes Jahr nach dem Spatenstich wurde die Dachgleiche für den zweiten Bauteil des Wohn:Park:Zwölf in der Arndtstraße 66 im zwölften Wiener Gemeindebezirk erreicht. Der Abschluss der Bauarbeiten und die Übergabe der Wohnungen werden im Herbst 2018 erfolgen.

.

Damit wächst der Wohn:Park:Zwölf, dessen erste Baustufe im Juni 2016 fertiggestellt wurde, auf insgesamt 184 Wohnungen. Bereits jetzt sind alle Einheiten verkauft, insbesondere bei der zweiten Baustufe überstieg die Nachfrage das Angebot deutlich.



In den vier Regelgeschoßen des zweiten Bauteils entstehen Zwei- und Dreizimmerwohnungen mit 40 m² bis 65 m², im Dachgeschoß werden zwei Vierzimmerwohnungen mit 143 m² bzw. 98 m² gebaut. Alle Einheiten verfügen über Freiflächen (Balkone, Loggien oder Terrassen) sowie eingerichtete Küchen. Das Projekt profitiert von der zentralen Lage und der hervorragenden Anbindung an den öffentlichen Verkehr über den U-Bahn-Knoten Längenfeldgasse. Die Verwaltung wird von EHL Immobilien Management übernommen werden.



Derzeit betreibt die Consulting Company drei Bauprojekte in Wien. Neben der Erweiterung des wohn:park.zwölf wird derzeit in der Leyserstraße im 14. Wiener Gemeindebezirk das Projekt „Steinterrassen“ errichtet, das bereits im Sommer fertiggestellt werden wird [wir berichteten]. Weiters ist für Sommer der Spatenstich für ein Entwicklungsprojekt mit rund 140 Wohnungen in Breitensee geplant. Zwischen den Steinterrassen und dem Breitensee-Projekt entwickelt die gemeinsam mit Investoren gegründete CC Wien Invest eine Teilfläche der Körner-Kaserne, auf der über 1.000 Wohnungen entstehen werden. Für dieses Großprojekt wird voraussichtlich im 1. Quartal 2018 die Flächenwidmung beschlossen werden.





Es feierten vlnr: Florian und Anton Kammerstätter, GF Consulting Company, Gabriele Votava, Bezirksvorsteherin, Wilfried Zankl, Bezirksvorsteherin-Stellvertreter und Vorsitzender des Bauausschusses, Georg Kammerstätter, Ltg. Verkauf/Marketing Consulting Company