Wohnprojekt am Lindenauer Hafen in Leipzig feiert Richtfest

Gestern wurde im Neubaugebiet im Lindenauer Hafen, dem sechstgrößten Bauvorhaben in Leipzig, Richtfest für das vom Berliner Bauträger Thamm & Partner verantwortete Projekt Hafen Eins Leipzig mit 56 Eigentumswohnungen gefeiert. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der traditionelle Richtspruch im kleinen Rahmen und unter Beachtung der Abstandsregeln gehalten.

