Wohnpark am Miesberg: Grünes Licht für Weigl-Großprojekt

Der Gemeinderat Schwarzenfeld hat mit großer Mehrheit grünes Licht für den „Wohnpark am Miesberg“ der Weigl Unternehmensgruppe gegeben. Diese hatte als Vorhabenträgerin einen Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans gestellt.

Der „Wohnpark am Miesberg“ ist im Bereich der Nabburger Straße und Anton-Bruckner-Weg geplant. Neben Bürgermeister Peter Neumeier, erläuterte auch der anwesende Geschäftsführer Maximilian Weigl selbst dem Gremium weitere Details zu dem Projekt. Auf dem 5.000 m² Grundstück plant die Weigl Areal GmbH, eine Tochtergesellschaft der Weigl Unternehmensgruppe, mit einem Investitionsvolumen von gut zehn Millionen Euro die Errichtung von fünf Mehrfamilienhäusern samt Tiefgarage. „Nach aktuellem Stand sind 35 Wohneinheiten geplant. Wir werden hier allerdings - den Bedürfnissen geschuldet - nochmal Feinjustierungen vornehmen und noch mehr Vielfalt in den Wohnungsgrundrissen vornehmen. Mit der finalen Planung auf Ein- bis Dreizimmerwohnungen in den Größen von 40 – 125 m² könnten wir sogar auf etwa 45 Eigentumswohnungen kommen“, so Maximilian Weigl.



Eine deutliche Mehrheit des Rats sprach sich für das Vorhaben aus. So wurde dem Antrag mit 15:3 Stimmen zugestimmt und der Bebauungsplan wird demnach im beschleunigten Verfahren auf den Weg gebracht. Voraussichtlicher Vertriebsstart ist im Laufe 2024 geplant.