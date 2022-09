Wohnkompanie verkauft drittes Projekt an Deutsche Asset One

Die Wohnkompanie Nord und die Deutsche Asset One haben den Kaufvertrag für ein drittes Projekt unterzeichnet. Nach dem Ankauf von insgesamt 218 Wohnungen in Hannover-List und Groß-Buchholz im Jahr 2019 sichert sich der Asset Manager nun im Rahmen eines Forward Deals das Bergquartier in Magdeburg.

Mit dem Kaufvertrag konnte die Beteiligungsgesellschaft Wohnungsbau Sudenburg GmbH bereits einen Monat nach dem ersten Spatenstich einen Investor für die 56 Wohneinheiten der Quartiersentwicklung gewinnen, die von der Deutschen Asset One für einen Spezial-Fonds angekauft wurden. Das Bergquartier im Stadtteil Sudenburg wird durch die Joint Venture Partner Die Wohnkompanie Nord GmbH und der Wilhelm Wallbrecht GmbH & Co. KG realisiert. In der Projektgesellschaft Wohnungsbau Sudenburg GmbH bündeln beide Unternehmen ihre Expertise. Auf ca. 3.100 m² Grundstücksfläche entstehen rund 4.900 m² Wohnraum für 56 frei finanzierte Wohnungen mit KfW55 EE-Standard sowie 28 Stellplätze. Das Investitionsvolumen beträgt rund 20 Millionen Euro. Der Baubeginn der Wohnentwicklung erfolgte im Juli 2022. Voraussichtlich zum Jahresende 2023 können die zukünftigen Bewohner des Bergquartiers in ihre neuen Wohnungen einziehen.



Das Quartier befindet sich in einer exzellenten Lage, die neben viel Grün und Sportmöglichkeiten eine optimale Anbindung an die Innenstadt, sowie fußläufig erreichbare Einkaufsmöglichkeiten und gastronomische Angebote bietet.



„Wir freuen uns darüber durch Die Wohnkompanie Nord frühzeitig in die Planung des Projekts mit eingebunden worden zu sein. In der Zusammenarbeit konnte ein nachhaltiges Produkt sowohl für Mieter als auch Anleger geschaffen werden. Die Beheizung des Objekts wird mittels Luftwärmepumpen erfolgen, die durch eine Photovoltaikanlage gespeist werden“, ergänzt Oliver Lenhardt, Geschäftsführer der Deutschen Asset One.



Bereits 2019 kaufte der Asset Manager 123 Wohnungen im ConstantinQuartier Hannover List und 95 Wohnungen der Quartiersentwicklung Buchholzer Grün in Hannover Groß-Buchholz von der Die Wohnkompanie Nord.