Wohnkompanie und Lang & Cie feiern Sommerfest im Ostend

Die Wohnkompanie Rhein-Main und der Joint Venture-Partner Lang & Cie Real Estate AG feierten mit einem Sommerfest am vergangenen Donnerstag den termin- und qualitätsgerechten Realisierungsablauf des Großprojekts OstStern. 97 Prozent der Eigentumswohnungen wurden bereits erworben. Insgesamt 135 Mietwohnungen werden im Oktober 2022 übergeben.

