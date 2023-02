Am 14. Februar fand der erste Spatenstich für das neue Gewerbehöfequartier GoWest in Berlin-Schmargendorf statt. Gemeinsam mit der Präsidentin der Handwerkskammer Berlin, Carola Zarth, und dem Vorstandsvorsitzenden der Zech Group, Kurt Zech, gab Wohnkompanie-Geschäftsführer Stephan Allner das Go für den Beginn der Tiefbauarbeiten auf dem ehemaligen Reemtsma-Areal.

Fotos: Die Wohnkompanie



[…]