Wohnkompanie feiert Jubiläum und Vollvermarktung im Oststern

Im Januar 2014 wurde Die Wohnkompanie Rhein-Main gegründet und hat damals mit rund 160 Teilnehmern feierlich ihr Büro eröffnet. Im Januar 2024 feiert der Standort sein zehnjähriges Bestehen und zieht Bilanz. Alle Eigentumswohnungen des Projekts Oststern in Frankfurt konnten im Dezember letzten Jahres vermarktet werden.

In den vergangenen zehn Jahren konnte Die Wohnkompanie Rhein Main 1.242 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von 97.400 m² und 999 Stellplätzen realisieren. Dabei wurden 1.044 Wohneinheiten mit 80.500 m² Wohnfläche über eigene Entwicklungsprojekte geschaffen und vermarktet. Weitere 198 Wohneinheiten mit 16.900 m² Wohnfläche wurden für Dritte entwickelt und gebaut. Aktuell befindet sich das Projekt Limares in Mühlheim am Main im Bau. Hier entstehen weitere 135 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von 10.420 m² und 152 Stellplätzen. Insgesamt entwickelte Die Wohnkompanie Rhein-Main damit 107.820 m² Wohnfläche, die sich auf 1.377 Wohneinheiten verteilen und 1.151 Stellplätze. Bezogen auf die eigenen Projektentwicklungen – Eastgate Living, Sophie, Leonhardt, Goethequartier, Mainanker, Oststern und Limares - kumulieren sich die Gesamtinvestitionskosten auf mehr als 470 Mio. Euro.



„Wir können stolz darauf sein, dass wir in diesen Zeiten die Vollvermarktung unseres Projekt Oststern seit Dezember melden können. Immerhin sind das in Summe 376 Wohneinheiten, von denen 135 von einem Investor übernommen und die restlichen 271 Eigentumswohnungen im Einzelvertrieb verkauft wurden“, kommentiert Sven Ehnert, Geschäftsführer bei Die Wohnkompanie Rhein-Main, den Erfolg in der Ferdinand-Happ-Straße 12-14.